Squads England vs India T20i T20 Series England vs India, Women 30.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dunkley Sophia
batsman
Mandhana Smriti
batsman
Wyatt Danielle
batsman
Verma Shefali
batsman
Jones Amy
wicket keeper
Bhatia Yastika Harish
wicket keeper
Capsey Alice
all rounder
Kaur Harmanpreet
all rounder
Knight Heather
batsman
Rodrigues Jemimah
batsman
Kemp Freya
bowler
Ghosh Richa
wicket keeper
Gibson Danielle
all rounder
Sharma Deepti
all rounder
Dean Charlie
all rounder
Reddy Arundhati
all rounder
Ecclestone Sophie
all rounder
Patil Shreyanka Rajesh
all rounder
Smith Linsey
bowler
Bell Lauren
bowler
Sharma Nandani Shyam Sunder
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Coleman Tilly
no information yet
Fulmali Bharti
no information yet
Filer Lauren
bowler
Gaud Kranti Munna
all rounder
Wong Issy
bowler
Singh Renuka
bowler