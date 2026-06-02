Squads England vs India T20i T20 Series England vs India, Women 02.06.2026

T20iCooper Associates County Ground, Taunton
ENG
ENG

184

IND
IND

180

Playing

ENG
ENG
IND
IND
First TeamSecond Team
Jones Amy

wicket keeper

Capsey Alice

all rounder

Kaur Harmanpreet

all rounder

Ghosh Richa

wicket keeper

Gibson Danielle

all rounder

Sharma Deepti

all rounder

Dean Charlie

all rounder

Reddy Arundhati

all rounder

Bench

ENG
ENG
IND
IND
First TeamSecond Team
Coleman Tilly

no information yet

Fulmali Bharti

no information yet

Wong Issy

bowler