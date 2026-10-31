Squads New Zealand vs Sri Lanka T20i T20 Series New Zealand vs Sri Lanka 29.01.2027

T20i

NZ
NZ
SRI
SRI

Playing

NZ
NZ
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Chandimal Dinesh

wicket keeper

Jacobs Bevon

no information yet

Mendis Kamindu

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Santner Mitchell

all rounder

Bench

NZ
NZ
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet