Squads England vs Sri Lanka T20i ICC T20 World Cup, Women 12.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Wyatt Danielle
batsman
Athapaththu Chamari
all rounder
Jones Amy
wicket keeper
Dulani Imesha
batsman
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Madavi Harshitha
batsman
Capsey Alice
all rounder
Karunaratne Hansima
batsman
Knight Heather
batsman
Dilhari Kavisha
all rounder
Kemp Freya
bowler
de Silva Nilakshi
batsman
Gibson Danielle
all rounder
Kumari Sugandika
bowler
Dean Charlie
all rounder
Madara Malki
bowler
Ecclestone Sophie
all rounder
Ayodhya Mithali
no information yet
Smith Linsey
bowler
Bell Lauren
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Coleman Tilly
no information yet
Gimhani Shashini
no information yet
Dunkley Sophia
batsman
Gunaratne Vishmi
batsman
Filer Lauren
bowler
Kavindi Kawya
bowler
Wong Issy
bowler
Madushani Nimasha
bowler