Squads England vs Sri Lanka T20i ICC T20 World Cup, Women 12.06.2026

T20iEdgbaston Cricket Ground, Birmingham
ENG
ENG

219

SRI
SRI

132

Playing

ENG
ENG
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Jones Amy

wicket keeper

Capsey Alice

all rounder

Dilhari Kavisha

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Dean Charlie

all rounder

Ayodhya Mithali

no information yet

Bench

ENG
ENG
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Coleman Tilly

no information yet

Gimhani Shashini

no information yet

Wong Issy

bowler