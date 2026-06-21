Squads South Africa vs India T20i ICC T20 World Cup, Women 21.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Wolvaardt Laura
batsman
Mandhana Smriti
batsman
Brits Tazmin
batsman
Verma Shefali
batsman
Dercksen Annerie
batsman
Bhatia Yastika Harish
wicket keeper
van Niekerk Dane
all rounder
Rodrigues Jemimah
batsman
Kapp Marizanne
all rounder
Kaur Harmanpreet
all rounder
de Klerk Nadine
all rounder
Ghosh Richa
wicket keeper
Tryon Chloe
all rounder
Sharma Deepti
all rounder
Jafta Sinalo
wicket keeper
Rawat Prema
all rounder
Ismail Shabnim
bowler
Reddy Arundhati
all rounder
Khaka Ayabonga
bowler
Mlaba Nonkululeko
bowler
Sharma Nandani Shyam Sunder
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Luus Sune
all rounder
Fulmali Bharati
batsman
Meso Karabo
wicket keeper
Gaud Kranti Munna
all rounder
Reyneke Kayla
all rounder
Patil Shreyanka Rajesh
all rounder
Singh Renuka
bowler