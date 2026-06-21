Squads South Africa vs India T20i ICC T20 World Cup, Women 21.06.2026

T20iOld Trafford Cricket Ground, Manchester
RSA
RSA

161

IND
IND

158

Playing

RSA
RSA
IND
IND
First TeamSecond Team
van Niekerk Dane

all rounder

Kapp Marizanne

all rounder

Kaur Harmanpreet

all rounder

de Klerk Nadine

all rounder

Ghosh Richa

wicket keeper

Tryon Chloe

all rounder

Sharma Deepti

all rounder

Jafta Sinalo

wicket keeper

Rawat Prema

all rounder

Reddy Arundhati

all rounder

Bench

RSA
RSA
IND
IND
First TeamSecond Team
Luus Sune

all rounder

Meso Karabo

wicket keeper

Reyneke Kayla

all rounder