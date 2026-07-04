Darren Michael Bravo

Darren Michael Bravo

batsman

Full name:Darren Michael Bravo
Nationality:Trinidad and Tobago
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast
Date of Birth (Age):February 6, 1989(34)
Zodiac Sign:Aquarius
Height:180 cm
Hometown:Santa Cruz, Trinidad And Tobago
Jersey Number:46

Teams

2026 Teams

Trinbago Knight Riders

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches5612226110191174
Innings1001710
Overs1.00076.50.10
Balls------
Maidens0001300
Runs20023940
Wickets000800
Avg00029.8700
SR00057.6200
Eco2003.11240
BB000300
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches5612226110191174
Innings10211722191183153
Not outs5143102738
Runs35383109405648157793508
Balls Faced78864434379003020
Avg36.4730.1821.3135.837.0430.5
SR44.8670.11106.8600116.15
Fours4042523200217
Fifties17180353919
Sixies41751400187
Highest2181244321812494
Hundreds8401480

Darren Michael Bravo Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

Darren Bravo News

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If you are ready to find out all the latest information about cricketer Darren Bravo, then you are in luck as this is where you will learn all about the matches he has participated in, what helps him win.

IND vs SL 2022 | Shreyas Iyer becomes the first Indian to score half-centuries in both innings of a Test

IND vs SL 2022 | Shreyas Iyer becomes the first Indian to score half-centuries in both innings of a Test

Shreyas Iyer has been in sublime touch recently and he has been piling up runs consistently in all the formats recently. Shreyas has achieved a rare feat after he scored 92 and 67 in the Bangalore Test becoming the first Indian batsmen to score half-centuries in both innings of a Test match.

Darren Bravo06:51 PM, 09 February, 2022

IND vs WI 2022 | Twitter reacts as Rohit Sharma gets DRS right to dismiss Darren Bravo

Darren Bravo02:01 PM, 21 July, 2021

WI vs AUS | T20I series gave me some good lessons with the white-ball, admits Josh Hazlewood

Darren Bravo10:40 AM, 18 June, 2021

WI vs SA | Shannon Gabriel and Darren Bravo return for second Test; Bonner out with concussion

Darren Bravo03:31 PM, 21 March, 2021

Windies will have same attitude, determination and fight against Sri Lanka, promises Kraigg Brathwaite

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