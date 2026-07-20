Squads Birmingham Phoenix vs MI London The hundred The Hundred, Women 12.08.2026

The hundred

BIR
BIR
MI
MI

Playing

BIR
BIR
MI
MI
First TeamSecond Team
Beaumont Tammy

wicket keeper

Armitage Hollie

all rounder

Brett Phoebe

all rounder

Capsey Alice

all rounder

Gray Eva

bowler

Henry Chinelle

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Lamb Emma

all rounder

Matthews Hayley

all rounder

Monaghan Alice

all rounder

Perrin Davina

all rounder

Perry Ellyse

all rounder

Stonehouse Alexa

all rounder

Reyneke Kayla

all rounder

Sweet Francesca

no information yet

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Bench

BIR
BIR
MI
MI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet