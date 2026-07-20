Squads Birmingham Phoenix vs MI London The hundred The Hundred, Women 12.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Beaumont Tammy
wicket keeper
Armitage Hollie
all rounder
Brett Phoebe
all rounder
Carey Nicola
bowler
Capsey Alice
all rounder
Chathli Kira Meghan
batsman
Dercksen Annerie
batsman
Coppack Kate Louise
all rounder
Filer Lauren
bowler
Davidson-Richards Alice
all rounder
Gray Eva
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Griffith Cordelia
batsman
Gregory Danielle
bowler
Hamilton Lucy
bowler
Henry Chinelle
all rounder
King Alana
bowler
Kerr Amelia
all rounder
Lamb Emma
all rounder
Matthews Hayley
all rounder
MacGregor Esmae
bowler
Monaghan Alice
all rounder
O'Neill Eve
bowler
Moore Kalea
bowler
Perrin Davina
all rounder
Norris Tara
bowler
Perry Ellyse
all rounder
Stonehouse Alexa
all rounder
Reyneke Kayla
all rounder
Sweet Francesca
no information yet
Smith Linsey
bowler
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Spence Jemima
batsman
Wyatt Danielle
batsman
Match has not started yet