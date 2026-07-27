Match details San Francisco Unicorns vs Desert Vipers T20i T20 Global Super League 27.07.2026

T20iGrand Prairie, TX
SFU
SFU

(13 ov.) 99/2

DES
DES

Match Info

Match:T20 Global Super League 2026
Date:Thursday, July 23, 2026 - Saturday, August 01, 2026
Toss:San Francisco Unicorns won the toss and opt to bat
Time:Monday, July 27, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

San Francisco Unicorns Squad

PlayersEsterhuizen Connor, Robinson Tim, Azam Hammad, Khan Hassan, Allen Fabian, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Peake Oliver, Immanuel Anirudh, Peters Gideon, Mudassar Ghulam, Stow Callum, Siddle Peter
BenchGaneshka Saideep, Gore Karima

Desert Vipers Squad

PlayersMayers Kyle, Mukkamalla Saiteja, Rossouw Rilee, Carter Zachary, Khan Shadab, Jacobs Bevon, Aravind Vritiya, Smith Nathan, Pahal Sanjay, Pierre Khary, Lawes Vitel, Gous Andries
BenchJamieson Kyle, Khan Matiullah, Mitchell Daryl, Simmonds Ramon Romario, Tanvir Khuzaima Bin

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
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