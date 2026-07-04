Chhattisgarh Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Chhattisgarh

Singh, Gagandeep

Bulgaria

Khare, Amandeep Narayan

India

Mandal, Ajay Jadav

India

Singh, Harpreet

India

Yadav, Mayank

India

Sarwate, Aditya

India

Kumar Rao, Pankaj

India

Kiran, Ravi

India

Khan, Mohdajaz Arafat

India

Tiwari, Rishabh

India

Chandraker, Shashank

India

Singh, Shashank

India

Khan, Sahban

India

Mourya, Aishwarya

Agarwal, Shubham

India

Sureshrao Ruikar, Sumit

India

Majumdar, Sourabh Jeevan Krishna

India

Bareth, Vasudev

India

Chauhan, Abhimanyu

India

Butte, Jivesh

India

Chouhan, Ashish

India

Kerkar, Eknath

India

Singh, Gagandeep

India

Painkra, Prashant

India

Thakur, Aayush Singh

Desai, Sanjeet

India

Hurkat, Sanidhya

Tiwary, Anuj

India

Singh, Shubham

India

Pandey, Ayush Shashi Kanth

India

Singh, Ashutosh

India

Lalwani, Bhupen

India

Malik, Vishvas

Pratap Singh, Veer

India

Yadav, Prateek Mahesh

India

Yadav, Harsh

India

Soni, Sangeet

India

Herwadkar, Akhil

India

Verma, Mayank

Raut, Mohit Rajesh

Yadav, Mayank

Sahu, Harsh

Tiwari, Vikalp

Aditya Singh, Dev

India