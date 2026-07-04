Gujarat Giants Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Gujarat Giants

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Devine, Sophie

New Zealand

Singh, Renuka

India

Ahuja, Kanika S

India

Gayakwad, Rajeshwari

India

Shaikh, Simran

India

Bhatia, Yastika Harish

India

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Meghana, Sabbhineni

India

Rana, Sneh

India

Verma, Sushma

India

Wolvaardt, Laura

South Africa

Gardner, Ashleigh

Australia

Joshi, Mansi

India

Dunkley, Sophia

England

Wareham, Georgia

Australia

Hemalatha, Dayalan

India

Deol, Harleen

India

Chhelaram Patel, Monica

India

Sisodia, Parunika

India

Gala, Hurley

India

Shabnam

India

Wyatt, Danielle

England

Gibson, Danielle

England

Tahuhu, Lea

New Zealand

Singh, Meghna

India

Bryce, Kathryn

Scotland

Litchfield, Phoebe

Australia

Dottin, Deandra

Barbados

Gautam, Kashvee Sudesh

India

Cheatle, Lauren

Australia

Kashyap, Mannat Sanjeev

India

Krishnamurthy, Veda

India

Pathan, Tarannumbanu Nasirkhan

India

Poojitha, Yeadukondala Trisha

India

Mishra, Priya

India

Satghare, Sayali Ganesh

India

Fulmali, Bharati

India

Kanwer, TP

India

Soni, Ayushi

India

Naik, Prakashika Prakash

India

Sharma, Anushka Brijmohan

India

Kumari, Happy

India

Singh, Shivani

India