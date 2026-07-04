Follow us
Masood, Shan
Pakistan
Naseem Shah
Mulder, Wiaan
South Africa
Patel, Ajaz
New Zealand
Ahmed, Rehan
England
Stirling, Paul
Ireland
Handscomb, Peter
Australia
Kelly, Nicholas Frederick
Turner, Ashton
Weatherald, Jake
Trevaskis, Liam
Rahane, Ajinkya
India
Tattersall, Jonathan
Wright, Chris
Hill, Lewis
Salisbury, Matt
Evans, Sam
Scriven, Tom
Walker, Roman
Swindells, Harry
Patel, Rishi
Budinger, SG
Hull, Josh
Holland, Ian
Helm, Tom
Eskinazi, Stevie
Cox, Ben
Green, Ben
Amin, Umar
Ramji, Uttam
Singh, Yadvinder
Gumbs, Sheridon
Keast, James
Bailey, JE
Wood, Sam
Green, Alex M
Ahmed, Raheem