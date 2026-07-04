Leicestershire Cricket Team Players

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Leicestershire

Masood, Shan

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Mulder, Wiaan

South Africa

Patel, Ajaz

New Zealand

Ahmed, Rehan

England

Stirling, Paul

Ireland

Handscomb, Peter

Australia

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

Turner, Ashton

Australia

Weatherald, Jake

Australia

Trevaskis, Liam

England

Rahane, Ajinkya

India

Tattersall, Jonathan

England

Wright, Chris

England

Hill, Lewis

England

Salisbury, Matt

England

Evans, Sam

England

Scriven, Tom

England

Walker, Roman

England

Swindells, Harry

England

Patel, Rishi

England

Budinger, SG

England

Hull, Josh

England

Holland, Ian

Australia

Helm, Tom

England

Eskinazi, Stevie

England

Cox, Ben

England

Green, Ben

England

Amin, Umar

Pakistan

Ramji, Uttam

England

Singh, Yadvinder

England

Gumbs, Sheridon

England

Keast, James

England

Bailey, JE

England

Wood, Sam

England

Green, Alex M

England

Ahmed, Raheem

England