Yadvinder Singh

County Championship
Essex vs Leicestershire
County Championship
ESS
(3 ov.) 10/1
LEI
333
Lancashire vs Worcestershire
County Championship
LAN
(11 ov.) 28/0
WOR
270
Leicestershire vs Essex
County Championship
LEI
ESS
(75 ov.) 342/5
Worcestershire vs Middlesex
County Championship
WOR
MID
(96 ov.) 291/8
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Worcestershire vs Gloucestershire
County Championship
WOR
GLO
(96 ov.) 258/7
Leicestershire vs Glamorgan
County Championship
LEI
GLA
Gloucestershire vs Worcestershire
County Championship
GLO
WOR
Yorkshire vs Leicestershire
County Championship
YOR
LEI
Worcestershire vs Lancashire
County Championship
WOR
LAN
Nottinghamshire vs Leicestershire
County Championship
NOT
LEI
Kent vs Worcestershire
County Championship
KEN
WOR
Leicestershire vs Somerset
County Championship
LEI
SOM
Worcestershire vs Northamptonshire
County Championship
WOR
NOR
Leicestershire vs Hampshire
County Championship
LEI
HAM
Durham vs Worcestershire
County Championship
DUR
WOR
Warwickshire vs Leicestershire
County Championship
WAR
LEI
Worcestershire vs Derbyshire
County Championship
WOR
DER