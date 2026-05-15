Yadvinder Singh

Yadvinder Singh

Full name:Yadvinder Singh
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Leicestershire

Worcestershire

Yadvinder Singh Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultWorcestershire vs Derbyshire

Worcestershire vs Derbyshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

143

DER

DER

138

ResultWorcestershire vs Hampshire

Worcestershire vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

307

HAM

HAM

303

ResultYorkshire vs Worcestershire

Yorkshire vs Worcestershire

One-Day Cup

Clifton Park Ground

YOR

YOR

(40 ov.) 231/4

WOR

WOR

230

ResultWorcestershire vs Middlesex

Worcestershire vs Middlesex

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

294

MID

MID

293

ResultEssex vs Worcestershire

Essex vs Worcestershire

One-Day Cup

County Ground

ESS

ESS

376

WOR

WOR

269

ResultSussex vs Worcestershire

Sussex vs Worcestershire

One-Day Cup

County Ground

SUS

SUS

333

WOR

WOR

334

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

One-Day Cup

Sophia Gardens in Cardiff

GLA

GLA

WOR

WOR

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Cox, Ben

Cox, Ben

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

James Kimber, Louis Philip

James Kimber, Louis Philip

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Naseem Shah

Naseem Shah

Cox, Oliver Hugo

Cox, Oliver Hugo