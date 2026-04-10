Liam Trevaskis

Liam Trevaskis

bowler

Full name:Liam Trevaskis
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Leicestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches273268
Innings412960
Overs550.4241.1208.4
Balls---
Maidens12091
Runs165812621659
Wickets353556
Avg47.3736.0529.62
SR94.441.3422.35
Eco3.015.237.95
BB744
4w011
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches273268
Innings412645
Not outs9419
Runs992507379
Balls Faced2268547303
Avg3123.0414.57
SR43.7392.68125.08
Fours1134023
Fifties730
Sixies31016
Highest887631
Hundreds000

Liam Trevaskis Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

(8 ov.) 84/0

LEI

LEI

One-Day Cup

Another Players

Cox, Ben

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James Kimber, Louis Philip

James Kimber, Louis Philip

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Naseem Shah

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Ramji, Uttam

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Budinger, SG

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Kishore, R Sai

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Amin, Umar

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Krishna, Prasidh

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