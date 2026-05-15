County Championship
Kent vs Durham
County Championship
KEN
(96 ov.) 385/4
DUR
Lancashire vs Kent
County Championship
LAN
(9 ov.) 17/2
KEN
178
Kent vs Middlesex
County Championship
KEN
(96 ov.) 356/7
MID
|Full name:
|Mohammed Rizvi
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break
County Championship
KEN
(96 ov.) 385/4
DUR
County Championship
LAN
(9 ov.) 17/2
KEN
178
County Championship
KEN
(96 ov.) 356/7
MID
T20 Blast
Merchant Taylors’ School Ground
MID
195
SUS
213
T20 Blast
County Ground
SUS
186
HAM
190
One-Day Cup
Kibworth Cricket Club New Ground
LEI
239
GLO
235
One-Day Cup
St Lawrence Ground
KEN
254
NOR
253
One-Day Cup
Woodbridge Road
SUR
270
LEI
273
One-Day Cup
County Ground
GLO
212
KEN
208
One-Day Cup
Grace Road
LEI
362
LAN
383
One-Day Cup
New Lancashire County Cricket Ground
LAN
227
KEN
223
One-Day Cup
Trent Bridge
NOT
200
LEI
199
One-Day Cup
County Ground
NOR
246
LEI
248
One-Day Cup
St Lawrence Ground
KEN
314
SOM
313
One-Day Cup
Kent County Cricket Ground
KEN
294
NOT
293
One-Day Cup
Grace Road
LEI
289
SOM
125
One-Day Cup
Kennington Oval
SUR
286
KEN
191
One-Day Cup
Grace Road
LEI
222
WAR
220
One-Day Cup
Kent County Cricket Ground
KEN
LEI
One-Day Cup
WAR
KEN