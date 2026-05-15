Mohammed Rizvi

Mohammed Rizvi

Full name:Mohammed Rizvi
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Kent

Leicestershire

Sussex

Mohammed Rizvi Schedule & Results

T20 Blast

ResultMiddlesex vs Sussex

Middlesex vs Sussex

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

195

SUS

SUS

213

ResultSussex vs Hampshire

Sussex vs Hampshire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

186

HAM

HAM

190

One-Day Cup

ResultLeicestershire vs Gloucestershire

Leicestershire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Kibworth Cricket Club New Ground

LEI

LEI

239

GLO

GLO

235

ResultKent vs Northamptonshire

Kent vs Northamptonshire

One-Day Cup

St Lawrence Ground

KEN

KEN

254

NOR

NOR

253

ResultSurrey vs Leicestershire

Surrey vs Leicestershire

One-Day Cup

Woodbridge Road

SUR

SUR

270

LEI

LEI

273

ResultGloucestershire vs Kent

Gloucestershire vs Kent

One-Day Cup

County Ground

GLO

GLO

212

KEN

KEN

208

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

362

LAN

LAN

383

ResultLancashire vs Kent

Lancashire vs Kent

One-Day Cup

New Lancashire County Cricket Ground

LAN

LAN

227

KEN

KEN

223

ResultNottinghamshire vs Leicestershire

Nottinghamshire vs Leicestershire

One-Day Cup

Trent Bridge

NOT

NOT

200

LEI

LEI

199

ResultNorthamptonshire vs Leicestershire

Northamptonshire vs Leicestershire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

246

LEI

LEI

248

ResultKent vs Somerset

Kent vs Somerset

One-Day Cup

St Lawrence Ground

KEN

KEN

314

SOM

SOM

313

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

One-Day Cup

Kent County Cricket Ground

KEN

KEN

294

NOT

NOT

293

ResultLeicestershire vs Somerset

Leicestershire vs Somerset

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

289

SOM

SOM

125

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

One-Day Cup

Kennington Oval

SUR

SUR

286

KEN

KEN

191

ResultLeicestershire vs Warwickshire

Leicestershire vs Warwickshire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

222

WAR

WAR

220

UpcomingKent vs Leicestershire

Kent vs Leicestershire

One-Day Cup

Kent County Cricket Ground

KEN

KEN

LEI

LEI

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

Cox, Ben

Cox, Ben

Clark, Tom

Clark, Tom

Hogan, Michael

Hogan, Michael

Gilchrist, Nathan

Gilchrist, Nathan

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry