Harry John Swindells

Harry John Swindells

wicket keeper

Full name:Harry John Swindells
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Leicestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches412034
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens000
Runs300
Wickets000
Avg000
SR000
Eco300
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches412034
Innings641729
Not outs524
Runs1584506495
Balls Faced3477567441
Avg26.8433.7319.8
SR45.5589.24112.24
Fours1914543
Fifties843
Sixies465
Highest17111763
Hundreds210

Harry John Swindells Schedule & Results

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

(16 ov.) 149/5

One-Day Cup

Another Players

Cox, Ben

Cox, Ben

James Kimber, Louis Philip

James Kimber, Louis Philip

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Naseem Shah

Naseem Shah

Mulder, Wiaan

Mulder, Wiaan

Ramji, Uttam

Ramji, Uttam

Budinger, SG

Budinger, SG

Kishore, R Sai

Kishore, R Sai

Amin, Umar

Amin, Umar

Krishna, Prasidh

Krishna, Prasidh