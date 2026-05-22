Harry John Swindells

T20 Blast
Leicestershire vs Worcestershire
T20 Blast
Grace Road
LEI
170
WOR
188
Durham vs Leicestershire
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
150
LEI
148
Leicestershire vs Derbyshire
T20 Blast
Grace Road
LEI
145
DER
230
Lancashire vs Leicestershire
T20 Blast
Old Trafford
LAN
145
LEI
146
Sussex vs Leicestershire
T20 Blast
County Ground
SUS
179
LEI
180
Leicestershire vs Yorkshire
T20 Blast
Grace Road
LEI
147
YOR
135
Leicestershire vs Lancashire
T20 Blast
Grace Road
LEI
156
LAN
160
Leicestershire vs Nottinghamshire
T20 Blast
Grace Road
LEI
135
NOT
209
Yorkshire vs Leicestershire
T20 Blast
Headingley
YOR
207
LEI
(16 ov.) 149/5
Leicestershire vs Durham
T20 Blast
LEI
DUR
Nottinghamshire vs Leicestershire
T20 Blast
NOT
LEI
Derbyshire vs Leicestershire
T20 Blast
DER
LEI