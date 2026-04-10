Benjamin George Frederick Green

County Championship
Essex vs Somerset
County Championship
ESS
149
SOM
(43 ov.) 179/5
Surrey vs Leicestershire
County Championship
SUR
(96 ov.) 412/6
LEI
Hampshire vs Somerset
County Championship
HAM
238
SOM
(36 ov.) 154/3
Glamorgan vs Leicestershire
County Championship
GLA
(96 ov.) 334/7
LEI
Somerset vs Yorkshire
County Championship
SOM
(50 ov.) 201/3
YOR
162
Leicestershire vs Nottinghamshire
County Championship
LEI
NOT
(96 ov.) 405/4
Glamorgan vs Somerset
County Championship
GLA
SOM
(0 ov.) 337/9
Sussex vs Leicestershire
County Championship
SUS
(0 ov.) 3/0
LEI
328
Essex vs Leicestershire
County Championship
ESS
(3 ov.) 10/1
LEI
333
Somerset vs Sussex
County Championship
SOM
(96 ov.) 335/5
SUS
Leicestershire vs Essex
County Championship
LEI
ESS
(75 ov.) 342/5
Nottinghamshire vs Somerset
County Championship
NOT
SOM
(96 ov.) 295/7
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Somerset vs Warwickshire
County Championship
SOM
208
WAR
(31 ov.) 92/2
Leicestershire vs Glamorgan
County Championship
LEI
GLA
Yorkshire vs Leicestershire
County Championship
YOR
LEI
Nottinghamshire vs Leicestershire
County Championship
NOT
LEI
Leicestershire vs Somerset
County Championship
LEI
SOM
Leicestershire vs Hampshire
County Championship
LEI
HAM
Warwickshire vs Leicestershire
County Championship
WAR
LEI