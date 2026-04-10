Jonathan Andrew Tattersall

Jonathan Andrew Tattersall

wicket keeper

Full name:Jonathan Andrew Tattersall
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Leicestershire

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches513254
Innings300
Overs10.000
Balls---
Maidens000
Runs6600
Wickets200
Avg3300
SR3000
Eco6.600
BB200
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches513254
Innings792535
Not outs9310
Runs2358697526
Balls Faced5270708425
Avg33.6831.6821.04
SR44.7498.44123.76
Fours3025944
Fifties1271
Sixies356
Highest1808953
Hundreds200

Jonathan Andrew Tattersall Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

(17 ov.) 159/7

One-Day Cup

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Cox, Ben

Cox, Ben

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

James Kimber, Louis Philip

James Kimber, Louis Philip

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Root, Joe

Root, Joe

Cliff, Benjamin Michael

Cliff, Benjamin Michael

Coad, Ben

Coad, Ben

Naseem Shah

Naseem Shah