Sheridon Sohan Emmanuel Gumbs

Sheridon Sohan Emmanuel Gumbs

batsman

Full name:Sheridon Sohan Emmanuel Gumbs
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Leicestershire

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches4
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches4
Innings4
Not outs0
Runs104
Balls Faced139
Avg26
SR74.82
Fours9
Fifties1
Sixies1
Highest66
Hundreds0

Sheridon Sohan Emmanuel Gumbs Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Leicestershire

Nottinghamshire vs Leicestershire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

149

LEI

LEI

143

One-Day Cup

ResultNorthamptonshire vs Leicestershire

Northamptonshire vs Leicestershire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

246

LEI

LEI

248

ResultLeicestershire vs Somerset

Leicestershire vs Somerset

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

289

SOM

SOM

125

ResultLeicestershire vs Warwickshire

Leicestershire vs Warwickshire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

222

WAR

WAR

220

UpcomingKent vs Leicestershire

Kent vs Leicestershire

One-Day Cup

Kent County Cricket Ground

KEN

KEN

LEI

LEI

Another Players

Cox, Ben

Cox, Ben

James Kimber, Louis Philip

James Kimber, Louis Philip

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Naseem Shah

Naseem Shah

Mulder, Wiaan

Mulder, Wiaan

Ramji, Uttam

Ramji, Uttam

Budinger, SG

Budinger, SG

Kishore, R Sai

Kishore, R Sai

Amin, Umar

Amin, Umar

Krishna, Prasidh

Krishna, Prasidh