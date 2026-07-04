Oman Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Oman

Khan, Bilal

Oman

Singh, Jatinder

Oman

Nadeem, Mohammad

Oman

Butt, Fayyaz

Oman

Shafique, Adeel

England

Maqsood, Zeeshan

Oman

Ilyas, Aqib

Oman

Khushi, Muhammad Naseem

Oman

Odedra, Jay Virambhai

Oman

Kaleemullah

Oman

Goud, Sandeep

Oman

Khan, Shoaib

Oman

Harishbhai, Kashyap kumar

India

Kumar, Suraj

Oman

M, Rafiullah

Oman

Prajapati, Kashyapkumar

Oman

Shah, Bilal

Pakistan

Ali, Wasim

Oman

S, Sammay

Oman

Khan, Ayan

Oman

Sirah, Amanpreet

Oman

Shah, Faisal

Oman

Khan, Mehran

Oman

Raza, Muzahir

Ahmad, Shakeel

Oman

Prajapati, Kashyap Harishbhai

Oman

Athavale, Pratik

Oman

Khan, Ayaan

Spain

Kail, Khalid

Oman

Khan, Shakeel

Bukkapatnam, Siddharth

Mehmood, Sufyan

Oman

Aamir Kaleem, Syed

Oman

Ansari, Munis

Oman

Mirza, Hammad

Oman

Sonavale, Karan

Oman

Odedara, Ashish

Oman

Muhammed, Imran

Oman

Ali, Hassnain Shah

Oman

Bisht, Aryan Raju

Oman

Islam, Zikria

Oman

Yousuf, Sufyan

Oman

Khan, Nadeem

Oman

Ahmed, Shakeel

Oman

Shukla, Vinayak

Oman

Ramanandi, Jiten

Oman

Wahab, Hasnain Ul

Oman

Jan, Shafiq

Oman

Hasnain Ali Shah

Oman

Faisal, Shah

Oman