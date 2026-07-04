Follow us
Sheikh, Aarif
Nepal
Kc, Karan
Sheikh, Aasif
Sharki, Bhim
Malla, Kushal
GC, Pratish
Dhakal, Mousom
Rossington, Adam
England
Brathwaite, Carlos
Barbados
Lakshan, Dhananjaya
Sri Lanka
Roy, Jason
Hafeez, Mohammad
Pakistan
Neesham, Jimmy
New Zealand
Irshad, Salman
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Tharanga, Upul
Khan, Zahir
Afghanistan
Leask, Michael
Scotland
Gupta, Durgesh
Kumal, Arjun
Khanal, Dev
KC, Bishal Bikram
Reifer, Raymon
Douthwaite, Daniel
Fernando, Asitha
Dickwella, Niroshan
Tharanga, Pulina
Leede, Bas de
Netherlands
Mithun, Abhimanyu
India
Critchley, Matt
Dhawan, Rishi
Taylor, Matt
Rehman, Zia-ur
Ghazanfar, Allah Mohammad
Gous, Andries
South Africa
Prasanna, Seekkuge
Gomel, Aakarshit
Bhurtel, Kushal
Bhandari, Binod
Verma, Sumeet
Chand, Aakash
Dhakal, Sagar
Malik, Zen
Tiwari, Abhiskeh
Thagunna, Kiran
Hamza, Ameer
Malla, Sher
Joshi, Narayan