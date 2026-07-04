Pokhara Avengers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Pokhara Avengers

Sheikh, Aarif

Nepal

Kc, Karan

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

GC, Pratish

Nepal

Dhakal, Mousom

Nepal

Rossington, Adam

England

Brathwaite, Carlos

Barbados

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Irshad, Salman

Pakistan

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Khan, Zahir

Afghanistan

Leask, Michael

Scotland

Gupta, Durgesh

Nepal

Kumal, Arjun

Nepal

Khanal, Dev

Nepal

KC, Bishal Bikram

Nepal

Reifer, Raymon

Barbados

Douthwaite, Daniel

England

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Leede, Bas de

Netherlands

Mithun, Abhimanyu

India

Critchley, Matt

England

Dhawan, Rishi

India

Taylor, Matt

England

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Gous, Andries

South Africa

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Gomel, Aakarshit

India

Bhurtel, Kushal

Nepal

Bhandari, Binod

Nepal

Verma, Sumeet

India

Chand, Aakash

Nepal

Dhakal, Sagar

Nepal

Malik, Zen

England

Tiwari, Abhiskeh

Nepal

Thagunna, Kiran

Hamza, Ameer

Pakistan

Malla, Sher

Nepal

Joshi, Narayan