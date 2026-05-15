Zen Malik

Zen Malik

Full name:Zen Malik
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Warwickshire

Zen Malik Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

ResultWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

173

ResultWarwickshire vs Glamorgan

Warwickshire vs Glamorgan

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

191

GLA

GLA

188

ResultNorthamptonshire vs Warwickshire

Northamptonshire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

153

WAR

WAR

154

One-Day Cup

ResultNorthamptonshire vs Warwickshire

Northamptonshire vs Warwickshire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

314

WAR

WAR

312

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

One-Day Cup

John Fretwell Sporting Complex

NOT

NOT

283

WAR

WAR

282

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

One-Day Cup

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

337

WAR

WAR

212

ResultWarwickshire vs Surrey

Warwickshire vs Surrey

One-Day Cup

Edgbaston

WAR

WAR

341

SUR

SUR

296

ResultWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Rugby School Ground

WAR

WAR

277

GLO

GLO

271

ResultLeicestershire vs Warwickshire

Leicestershire vs Warwickshire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

222

WAR

WAR

220

UpcomingWarwickshire vs Lancashire

Warwickshire vs Lancashire

One-Day Cup

Rugby School Ground

WAR

WAR

LAN

LAN

Another Players

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Burgess, Michael

Burgess, Michael

Rushworth, Chris

Rushworth, Chris

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic

Hannon-Dalby, Oliver

Hannon-Dalby, Oliver

Davies, Alex

Davies, Alex

Barnard, Ed

Barnard, Ed

Briggs, Danny

Briggs, Danny

Johal, Manraj A

Johal, Manraj A