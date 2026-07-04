Texas Super Kings Cricket Team Players

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Texas Super Kings

Burger, Nandre

South Africa

Tahir, Imran

South Africa

Rossouw, Rilee

South Africa

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Santner, Mitchell

New Zealand

Mulder, Wiaan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Mitchell, Daryl

New Zealand

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Ahmad, Noor

Afghanistan

Conway, Devon

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Sams, Daniel

Australia

Markram, Aiden

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Hardie, Aaron

Australia

Mukkamalla, Saiteja

USA

Rayudu, Ambati

India

du Plessis, Faf

South Africa

Theron, Rusty

South Africa

Chetty, Cody

South Africa

Fleming, Stephen

New Zealand

Savage, Calvin

South Africa

Kumar, Milind

India

Bravo, Dwayne

Trinidad and Tobago

Aslam, Sami

Pakistan

Stevenson, Cameron

Australia

Shahzad, Zia Muhammad

Pakistan

Patel, Smit

India

Ranjane, Shubham

India

Zia-ul-Haq

Pakistan

Lamba, Abhimanyu

India

Nannan, Raj Rocky

Guyana

Forrester, Dian

South Africa

Viljoen, Hardus

South Africa

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Tromp, Joshua

United states

Wiig, Stephen

USA

Khan, Adam

De Silva, Amshi

Sri lanka