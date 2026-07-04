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Lamichhane, Sandeep
Nepal
Airee, Dipendra
Meiyappan, Karthik Palaniapan
United Arab Emirates
Aravind, Vritiya
Siddique, Junaid
Amir, Mohammad
Pakistan
Malik, Shoaib
Rizwan, Mohammad
Southee, Tim
New Zealand
Pretorius, Dwaine
South Africa
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Murid, Naveen-ul-Haq
Zaman, Fakhar
Azam, Babar
Rippon, Michael
Netherlands
Phehlukwayo, Andile
Walsh Jr, Hayden
USA
Gayle, Chris
Jamaica
Nandu, Matthew
Guyana
Ali, Asif
Khawaja, Usman
Australia
Trumpelmann, Ruben
Namibia
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Sharma, Shubham
India
Sams, Daniel
Bosch, Corbin
van Meekeren, Paul
Thaker, Harsh
Canada
Russell, Andre
Walton, Chadwick
Smit, JJ
Kumar, Nitish
Miller, Donovan
England
Pathan, Rayyan
Singh, Nawab
Kamal, Muhammad
Anwar, Sarmad
Allen, Fabian
Samra, Yuvraj
Girdhar, Mandeep