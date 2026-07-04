Vancouver Knights Cricket Team Players

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Vancouver Knights

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Amir, Mohammad

Pakistan

Malik, Shoaib

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Southee, Tim

New Zealand

Pretorius, Dwaine

South Africa

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Rippon, Michael

Netherlands

Phehlukwayo, Andile

South Africa

Walsh Jr, Hayden

USA

Gayle, Chris

Jamaica

Nandu, Matthew

Guyana

Ali, Asif

Pakistan

Khawaja, Usman

Australia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Sharma, Shubham

India

Sams, Daniel

Australia

Bosch, Corbin

South Africa

van Meekeren, Paul

Netherlands

Thaker, Harsh

Canada

Russell, Andre

Jamaica

Walton, Chadwick

Jamaica

Smit, JJ

Namibia

Kumar, Nitish

Canada

Miller, Donovan

England

Pathan, Rayyan

Canada

Singh, Nawab

Canada

Kamal, Muhammad

Canada

Anwar, Sarmad

Pakistan

Allen, Fabian

Jamaica

Samra, Yuvraj

Canada

Girdhar, Mandeep