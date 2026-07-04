Washington Freedom Cricket Team Players

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Washington Freedom

Jansen, Marco

South Africa

Tye, Andrew

Australia

Wade, Matthew

Australia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Phillips, Glenn

New Zealand

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Adair, Mark

Ireland

Netravalkar, Saurabh

India

Milne, Adam

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Dwarshuis, Ben

Australia

Henriques, Moises

Australia

Edwards, Jack

Australia

Behrendorff, Jason

Australia

Philippe, Josh

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Holland, Ian

Australia

Mehmood, Asif

Paradkar, Abhishek

USA

Milantha, Lahiru

Sri Lanka

Aponso, Amila

Sri Lanka

Pienaar, Obus

South Africa

Piedt, Dane

South Africa

Ahmed, Mukhtar

Pakistan

Dill, Justin

South Africa

Bodugum, Akhilesh Reddy

USA

Gowda, Sujith

USA

Forde, Matthew

Barbados

Amre, Pravin

India

Chaudhary, Nikhil

India

Mohammad, Yasir Saeed

United states

Ali, Saad

Pakistan