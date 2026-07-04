Follow us
Jansen, Marco
South Africa
Tye, Andrew
Australia
Wade, Matthew
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Hasaranga, Wanindu
Sri Lanka
Phillips, Glenn
Steven Peter Devereux Smith
Maxwell, Glenn
Head, Travis Michael
Adair, Mark
Ireland
Netravalkar, Saurabh
India
Milne, Adam
Ravindra, Rachin
Sears, Ben
Dwarshuis, Ben
Henriques, Moises
Edwards, Jack
Behrendorff, Jason
Philippe, Josh
Owen, Mitchell J
Holland, Ian
Mehmood, Asif
Paradkar, Abhishek
USA
Milantha, Lahiru
Aponso, Amila
Pienaar, Obus
Piedt, Dane
Ahmed, Mukhtar
Pakistan
Dill, Justin
Bodugum, Akhilesh Reddy
Gowda, Sujith
Forde, Matthew
Barbados
Amre, Pravin
Chaudhary, Nikhil
Mohammad, Yasir Saeed
United states
Ali, Saad