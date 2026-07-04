West Indies Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

West Indies

Matthews, Hayley

Barbados

Taylor, Stafanie

Jamaica

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Fletcher, Afy

Grenada

Crafton, Nerissa

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Grimmond, Sheneta

Guyana

Gajnabi, Shabika

Guyana

Schultz, Kaysia

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Mangru, Mandy

Guyana

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Giselle Laureel Kirby, Lee-Ann

India

Cooper, Britney

Trinidad and Tobago

Mohammed, Anisa

Trinidad and Tobago

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Boyce, Reniece

Trinidad and Tobago

Soogrim, Steffie

Sawh, Shunelle

Trinidad and Tobago

Joseph, Djenaba

Trinidad and Tobago

Selman, Shakera

Barbados

Knight, Kycia

Barbados

Knight, Kyshona

Barbados

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Jamila Bruce, Shanika

Holder, Trishan

Barbados

Cumberbatch, NaiJanni

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Nation, Chedean

Jamaica

McLean, Natasha

Watts, Vanessa

Jamaica

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Wilmot, Kate

Jamaica

Henry, Chinelle

Jamaica

Wilmott, Kate

Jamaica

Aguilleira, Merissa Ria

Trinidad and tobago

King, Stacy-Ann

Trinidad and tobago

Smartt, Tremayne Dequette

Guyana

Peters, Akeira

Grenada

Mickiesha Joseph, Japhina

Isaac, Caneisha

Hector, Shawnisha

Vincent, Rachel

Brathwaite, Eboni