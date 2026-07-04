Follow us
Matthews, Hayley
Barbados
Taylor, Stafanie
Jamaica
Connell, Shamilia Shontell
Dottin, Deandra
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Fletcher, Afy
Grenada
Crafton, Nerissa
Joseph, Qiana
Saint Lucia
Glasgow, Jannillea
Saint Vincent and the Grenadines
James, Zaida
Grimmond, Sheneta
Gajnabi, Shabika
Schultz, Kaysia
Fraser, Cherry Ann
Mangru, Mandy
Grimmond, Realeanna
Munisar, Ashmini
Giselle Laureel Kirby, Lee-Ann
India
Cooper, Britney
Trinidad and Tobago
Mohammed, Anisa
Ramharack, Karishma
Boyce, Reniece
Soogrim, Steffie
Sawh, Shunelle
Joseph, Djenaba
Selman, Shakera
Knight, Kycia
Knight, Kyshona
Alleyne, Aaliyah
Jamila Bruce, Shanika
Holder, Trishan
Cumberbatch, NaiJanni
Claxton, Jahzara
Saint Kitts and Nevis
Nation, Chedean
McLean, Natasha
Watts, Vanessa
Williams, Rashada Shieka
Wilmot, Kate
Henry, Chinelle
Wilmott, Kate
Aguilleira, Merissa Ria
Trinidad and tobago
King, Stacy-Ann
Smartt, Tremayne Dequette
Peters, Akeira
Mickiesha Joseph, Japhina
Isaac, Caneisha
Hector, Shawnisha
Vincent, Rachel
Brathwaite, Eboni