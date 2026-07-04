Champions T20 Cup Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Champions T20 Cup

Mohammad Umar, Khwaja

Pakistan

Yamin, Aamer

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Butt, Amad

Pakistan

Sarwar, Mohammad

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Khan, Bismillah

Pakistan

Bangalzai, Adul Wahid

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Aziz, Danish

Pakistan

Masood, Saad

Pakistan

Nawaz, Hassan

Pakistan

Khan, Mubasir

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Baig, Saad

Pakistan

Shafique, Ali

Siddiq, Umar

Pakistan

Shah, Hunain

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Niaz

Pakistan

Yaqoob, Arif

Pakistan

Shan, Ali

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Usman, Ali

Pakistan

Afridi, Rehan

Pakistan

Shah, Irfanullah

Pakistan

Bhatti, Bilawal

Pakistan

Faiq, Mohammad

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Khan, Shahab

Pakistan

Zeeshan, Mohammad

Pakistan

Raza, Ali

Pakistan

Mehmood, Rizwan

Ahmed, Nisar

Pakistan

Shehzad, Muhammad

Pakistan

Mohammad, Khawaja

Pakistan

Mehmood, Zahid

Junaid, Mohammad

Pakistan

Taha, Mohammad

Pakistan

Khan, Musa

Pakistan

Basit, Mohammad