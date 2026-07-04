Follow us
Mohammad Umar, Khwaja
Pakistan
Yamin, Aamer
Javed, Akif
Ali, Haider
Mir, Usama
Shah, Khushdil
Butt, Amad
Sarwar, Mohammad
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Khan, Bismillah
Bangalzai, Adul Wahid
Zaman, Fakhar
Aziz, Danish
Masood, Saad
Nawaz, Hassan
Khan, Mubasir
Imam-ul-Haq
Nazir, Rohail
Baig, Saad
Shafique, Ali
Siddiq, Umar
Shah, Hunain
Imran, Mohammad
Khan, Niaz
Yaqoob, Arif
Shan, Ali
Samad, Abdul
Usman, Ali
Afridi, Rehan
Shah, Irfanullah
Bhatti, Bilawal
Faiq, Mohammad
Khan, Shahab
Zeeshan, Mohammad
Raza, Ali
Mehmood, Rizwan
Ahmed, Nisar
Shehzad, Muhammad
Mohammad, Khawaja
Mehmood, Zahid
Junaid, Mohammad
Taha, Mohammad
Khan, Musa
Basit, Mohammad