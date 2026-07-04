Follow us
Solia, Sean
New Zealand
Ashok, Adithya
Kuggeleijn, Scott
Seifert, Tim
Cooper, HR
Duffy, Jacob
Foxcroft, Dean
South Africa
Rae, Michael
Fletcher, Cam
Carter, Leo
Hay, Mitchell James
O'Rourke, William
Patel, Ajaz
Bruce, Tom
Randell, Brett
Clarkson, Joshua Andrew
Labuschagne, Marnus
Australia
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Murphy, Todd
Kelly, Nicholas Frederick
Abbas, Muhammad
Sandhu, Gurinder
Steketee, Mark
Dwarshuis, Ben
Hatcher, Liam
Davies, Oliver
Turner, Ashton
Philippe, Josh
Agar, Wes
Thornton, Henry
Short, Matt
Sutherland, Will
McDermott, Ben
Rogers, Tom
Jewell, Caleb Paul