List A Series Australia A vs New Zealand A Cricket Tournament Players

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List A Series Australia A vs New Zealand A

Solia, Sean

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Cooper, HR

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Rae, Michael

New Zealand

Fletcher, Cam

New Zealand

Carter, Leo

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Randell, Brett

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Labuschagne, Marnus

Australia

Renshaw, Matthew

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Murphy, Todd

Australia

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

Abbas, Muhammad

New Zealand

Sandhu, Gurinder

Australia

Steketee, Mark

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Hatcher, Liam

Australia

Davies, Oliver

Australia

Turner, Ashton

Australia

Philippe, Josh

Australia

Agar, Wes

Australia

Thornton, Henry

Australia

Short, Matt

Australia

Sutherland, Will

Australia

McDermott, Ben

Australia

Rogers, Tom

Australia

Jewell, Caleb Paul

Australia