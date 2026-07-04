Follow us
de Zorzi, Tony
South Africa
Burger, Nandre
Breetzke, Matthew
Stubbs, Tristan
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Subrayen, Prenelan
Marsh, Mitchell
Australia
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Kuhnemann, Matthew
Morris, Lance
Bartlett, Xavier
Dwarshuis, Ben
Hazlewood, Josh
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Brevis, Dewald
Muthusamy, Senuran
Hardie, Aaron
Connolly, Cooper
Short, Matt
Owen, Mitchell J
Maphaka, Kwena
Pretorius, Lhuan-dre