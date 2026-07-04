Follow us
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Rahman, Mustafizur
Ahmed, Nasum
Hasan, Nurul
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Hossain, Afif
Kohli, Virat
India
Sharma, Rohit
Rahul, KL
Thakur, Shardul
Shami, Mohammed
Patel, Axar
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Siraj, Mohammed
Malik, Umran
Rahim, Mushfiqur
Iqbal, Tamim
Mahmudullah, Mohammad
Hossain, Ebadot
Ali, Yasir
Hasan, Zakir
Islam, Shoriful
Patidar, Rajat
Haque, Anamul
Chahar, Deepak
Dhawan, Shikhar
Tripathi, Rahul
Sen, Kuldeep
Ahmed, Shahbaz
Pant, Rishabh