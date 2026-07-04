ODI Series Bangladesh vs India Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Bangladesh vs India

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Thakur, Shardul

India

Shami, Mohammed

India

Patel, Axar

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Siraj, Mohammed

India

Malik, Umran

India

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Ali, Yasir

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Patidar, Rajat

India

Haque, Anamul

Bangladesh

Chahar, Deepak

India

Dhawan, Shikhar

India

Tripathi, Rahul

India

Sen, Kuldeep

India

Ahmed, Shahbaz

India

Pant, Rishabh

India