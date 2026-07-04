Follow us
Hope, Shai
Barbados
Powell, Rovman
Jamaica
Carty, Keacy
Sint Maarten
Drakes, Dominic
Athanaze, Alick
Dominica
Cariah, Yannick
Trinidad and Tobago
Sinclair, Kevin
Guyana
Motie, Gudakesh
Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Unadkat, Jaydev
Chahal, Yuzvendra
Thakur, Shardul
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Malik, Umran
Kumar, Mukesh
Mayers, Kyle
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
King, Brandon
Shepherd, Romario
Gaikwad, Ruturaj
Samson, Sanju
Hetmyer, Shimron
Sammy, Daren
Saint Lucia
Thomas, Oshane
Seales, Jayden