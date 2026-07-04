ODI Series West Indies vs. India Cricket Tournament Players

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ODI Series West Indies vs. India

Hope, Shai

Barbados

Powell, Rovman

Jamaica

Carty, Keacy

Sint Maarten

Drakes, Dominic

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Sinclair, Kevin

Guyana

Motie, Gudakesh

Guyana

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Unadkat, Jaydev

India

Chahal, Yuzvendra

India

Thakur, Shardul

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Malik, Umran

India

Kumar, Mukesh

India

Mayers, Kyle

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Gaikwad, Ruturaj

India

Samson, Sanju

India

Hetmyer, Shimron

Guyana

Sammy, Daren

Saint Lucia

Thomas, Oshane

Jamaica

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago