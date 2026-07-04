Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Verreynne, Kyle
de Zorzi, Tony
Burger, Nandre
Breetzke, Matthew
Stubbs, Tristan
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Carty, Keacy
Sint Maarten
Louis, Mikyle
Hodge, Kavem
Dominica
Greaves, Justin
Barbados
Athanaze, Alick
Charles, Bryan
Trinidad and Tobago
Imlach, Tevin
Guyana
Joseph, Shamar
India
Motie, Gudakesh
Ngidi, Lungi
Markram, Aiden
Coetzee, Gerald
Roach, Kemar
Brathwaite, Kraigg
Holder, Jason
Da Silva, Joshua
Bedingham, David
Warrican, Jomel
Saint Vincent and the Grenadines
Piedt, Dane
Seales, Jayden