Follow us
Matthews, Hayley
Barbados
Taylor, Stafanie
Jamaica
Connell, Shamilia Shontell
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Fletcher, Afy
Grenada
Etienne, Pearl
Noel, Carena
Crafton, Nerissa
Joseph, Qiana
Saint Lucia
Glasgow, Jannillea
Saint Vincent and the Grenadines
James, Zaida
Byron, Tracy
Fontaine, Earnisha
Dominica
Jean, Abini St
Homer, Kimone
Marcellin, Namiah
Gilbert, Ammiel
Edward, Merlika
Grimmond, Sheneta
Gajnabi, Shabika
Schultz, Kaysia
Fraser, Cherry Ann
Mangru, Mandy
Grimmond, Realeanna
Munisar, Ashmini
Millington, Plaffianna
Mentore, Katana
D'Aguiar, Analesia
Madramoot, Tilleya
Retemiah, Cyanna
Latchman, Nyia
Giselle Laureel Kirby, Lee-Ann
India
Cooper, Britney
Trinidad and Tobago
Mohammed, Anisa
Alexander, Kirbyina
O'Neil, Selene
Ramharack, Karishma
Boyce, Reniece
Soogrim, Steffie
Samaroo, Shalini
Sawh, Shunelle
Ramnath, Samara
Mitchell, KD Jazz
Joseph, Djenaba
Abdool, Shania
Selman, Shakera
Knight, Kycia
Knight, Kyshona
Elliott, Keila
Alleyne, Aaliyah
Jamila Bruce, Shanika
Williams, Aaliyah
Holder, Trishan
Scantlebury, Alisa
Cumberbatch, NaiJanni
Callender, Asabi
Gordon, Allison
Herbert-Mayers, Theanny
Saxena, Divya
Kenya
Claxton, Jahzara
Saint Kitts and Nevis
Parker, Terez
Antigua and Barbuda
Martin, Tonya
Anthony, Kimberly
Mckoy, Tynetta
Claxton, Davanna
Edwards, Amanda
Liburd, Rozel
Richards, Jenisen
Moses, Cherry-Anne
Willett, Saneldo
Maynard, Davronique
Clarke, Melicia
Nation, Chedean
McLean, Natasha
Watts, Vanessa
Waisome, Neisha-Ann
Williams, Rashada Shieka
Wilmot, Kate
Scott, Lena
Ferron, Keneshia
Brown, Jody-Ann
Shelton, Sheraka
Campbell, Nicole
Whyte, Celina
Burnett, Sherene