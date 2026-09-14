T20 India vs Afghanistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 India vs Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Patel, Axar

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Dube, Shivam

India

Singh, Arshdeep

India

Chakravarthy, Varun

India

Thakur, Yash

India

Bishnoi, Ravi

India

Sharma, Abhishek

India

Reddy, Nithish

India

Samson, Sanju

India

Varma, Tilak

India

Ali, Noor

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Bumrah, Jasprit

India

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Suryavanshi, Vaibhav

India

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Aaron, Varun

India

Rahman, Noor ul