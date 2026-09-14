Follow us
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Khan, Rashid
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Patel, Axar
India
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Dube, Shivam
Singh, Arshdeep
Chakravarthy, Varun
Thakur, Yash
Bishnoi, Ravi
Sharma, Abhishek
Reddy, Nithish
Samson, Sanju
Varma, Tilak
Ali, Noor
Rasooli, Darwish
Bumrah, Jasprit
Kharote, Nangeyalia
Suryavanshi, Vaibhav
Ahmadzai, Abdullah
Aaron, Varun
Rahman, Noor ul