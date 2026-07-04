T20 Blaze, Women Cricket Tournament Players

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T20 Blaze, Women

Matthews, Hayley

Barbados

Taylor, Stafanie

Jamaica

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Fletcher, Afy

Grenada

Etienne, Pearl

Noel, Carena

Crafton, Nerissa

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Byron, Tracy

Fontaine, Earnisha

Dominica

Jean, Abini St

Dominica

Homer, Kimone

Marcellin, Namiah

Gilbert, Ammiel

Edward, Merlika

Grimmond, Sheneta

Guyana

Gajnabi, Shabika

Guyana

Schultz, Kaysia

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Mangru, Mandy

Guyana

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Millington, Plaffianna

Guyana

Mentore, Katana

D'Aguiar, Analesia

Madramoot, Tilleya

Retemiah, Cyanna

Latchman, Nyia

Guyana

Giselle Laureel Kirby, Lee-Ann

India

Cooper, Britney

Trinidad and Tobago

Mohammed, Anisa

Trinidad and Tobago

Alexander, Kirbyina

O'Neil, Selene

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Boyce, Reniece

Trinidad and Tobago

Soogrim, Steffie

Samaroo, Shalini

Trinidad and Tobago

Sawh, Shunelle

Trinidad and Tobago

Ramnath, Samara

Trinidad and Tobago

Mitchell, KD Jazz

Trinidad and Tobago

Joseph, Djenaba

Trinidad and Tobago

Abdool, Shania

Selman, Shakera

Barbados

Knight, Kycia

Barbados

Knight, Kyshona

Barbados

Elliott, Keila

Barbados

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Jamila Bruce, Shanika

Williams, Aaliyah

Barbados

Holder, Trishan

Barbados

Scantlebury, Alisa

Barbados

Cumberbatch, NaiJanni

Barbados

Callender, Asabi

Barbados

Gordon, Allison

Herbert-Mayers, Theanny

Saxena, Divya

Kenya

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Parker, Terez

Antigua and Barbuda

Martin, Tonya

Antigua and Barbuda

Anthony, Kimberly

Mckoy, Tynetta

Claxton, Davanna

Edwards, Amanda

Liburd, Rozel

Richards, Jenisen

Moses, Cherry-Anne

Willett, Saneldo

Maynard, Davronique

Clarke, Melicia

Nation, Chedean

Jamaica

McLean, Natasha

Watts, Vanessa

Jamaica

Waisome, Neisha-Ann

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Wilmot, Kate

Jamaica

Scott, Lena

Jamaica

Ferron, Keneshia

Brown, Jody-Ann

Shelton, Sheraka

Campbell, Nicole

Whyte, Celina

Burnett, Sherene

Williams, Cassey