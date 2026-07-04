Follow us
Stubbs, Tristan
South Africa
Jansen, Marco
Rashid, Adil
England
Miller, David
Jacks, Will
Dawson, Liam
Brook, Harry
Rabada, Kagiso
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Maharaj, Keshav
Buttler, Jos
Duckett, Ben
Curran, Sam
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ahmed, Rehan
Mahmood, Saqib
Williams, Lizaad
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Ferreira, Donavon
Brevis, Dewald
Muthusamy, Senuran
Carse, Brydon
Wood, Luke
Banton, Tom
Bethell, Jacob Graham
Overton, Jamie
Smith, Jamie Luke
Maphaka, Kwena
Pretorius, Lhuan-dre