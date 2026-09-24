T20 Series India vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

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T20 Series India vs Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Chahal, Yuzvendra

India

Patel, Axar

India

Pandya, Hardik

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Kumar, Mukesh

India

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Mavi, Shivam

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Hooda, Deepak

India

Tripathi, Rahul

India

Samson, Sanju

India

Patel, Harshal

India