T20 Series Sri Lanka vs Pakistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Sri Lanka vs Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Naseem Shah

Pakistan

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Zaman, Fakhar

Pakistan

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Ayub, Saim

Pakistan

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Herath liyanage, Janath jeewanga

Kuwait

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Agha, Salman Ali

Pakistan

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Samad, Abdul

Pakistan

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Wasim, Mohammad

Pakistan

Rathnayake, Pavan

Sri lanka

Tariq, Usman

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan