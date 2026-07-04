Follow us
Khan, Usman
Pakistan
Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Theekshana, Morawakage Maheesh
Nawaz, Mohammad
Hasaranga, Wanindu
Naseem Shah
Thushara, Nuwan
Zaman, Fakhar
Rajapaksa, Bhanuka
Ayub, Saim
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
de Silva, Dhananjaya
Herath liyanage, Janath jeewanga
Kuwait
Liyanage, Janith
Viyaskanth, Vijayakanth
Malinga, Eshan
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Chameera, Dushmantha
Agha, Salman Ali
Mishara, Kamil
Farhan, Sahibzada
Samad, Abdul
Nafay, Khawaja Muhammad
Mirza, Mohammad Salman
Wasim, Mohammad
Rathnayake, Pavan
Sri lanka
Tariq, Usman