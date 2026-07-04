T20 Series Thailand vs Zimbabwe, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series Thailand vs Zimbabwe, Women

Tippoch, Sornnarin

Thailand

Khoncharoenkai, Nannapat

Thailand

Musonda, Mary-Anne

Zimbabwe

Sutthiruang, Chanida

Thailand

Boochatham, Nattaya

Thailand

Chantam, Nattakan

Thailand

Chaiwai, Naruemol

Thailand

Leephatthana, Banthida

Thailand

Khamchompu, Onnicha

Thailand

Maya, Phannita

Thailand

Kanoh, Rosenan

Thailand

Laomi, Suleeporn

Thailand

Putthawong, Thipatcha

Thailand

Mugeri-Tiripano, Chipo

Zimbabwe

Chatonzwa, Christabel

Zimbabwe

Chipare, Francisca

Zimbabwe

Ndlovu, Kellies

Zimbabwe

Tshuma, Loren

Zimbabwe

Phiri, Lorraine

Zimbabwe

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Sibanda, Nomvelo

Zimbabwe

Mujaji, Pellagia

Zimbabwe

Mayers, Sharne

Zimbabwe

Bunthansen, Kanyakorn

Thailand

Boonsukham, Nanthita

Thailand

Marange, Precious

Zimbabwe

Ndiraya, Ashley Rutendo

Zimbabwe

Mazvishaya, Audrey

Zimbabwe

Nkomo, Josephine

Zimbabwe