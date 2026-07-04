Follow us
Brook, Harry
England
Louis, Jeremiah
Saint Kitts and Nevis
Louis, Mikyle
Jordan, Akeem
Barbados
McCaskie, Zachary
Western Sahara
Hodge, Kavem
Dominica
Athanaze, Alick
Mckenzie, Kirk
India
Imlach, Tevin
Guyana
Sinclair, Kevin
Joseph, Shamar
Woakes, Chris
Wood, Mark
Duckett, Ben
Motie, Gudakesh
Atkinson, Gus
Brathwaite, Kraigg
Holder, Jason
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Da Silva, Joshua
Trinidad and Tobago
Potts, Matty
Root, Joe
Stokes, Ben
Lawrence, Dan
Crawley, Zak
Anderson, James
Pope, Ollie
Smith, Jamie Luke
Pennington, Dillon
Bashir, Shoaib
Seales, Jayden