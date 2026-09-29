Squads Jammu And Kashmir vs Rest of India First class Irani Cup 01.10.2026

First class

JAK
JAK
RES
RES

Playing

JAK
JAK
RES
RES
First TeamSecond Team
Hassan Yawer

no information yet

Doseja Ayush

no information yet

Juyal Aryan

wicket keeper

Mohan Shikhar

no information yet

Pundir Shubham

all rounder

Pandey Aryan Anand

no information yet

Pant Rishabh

wicket keeper

Sharma Rydham

no information yet

Roy Anukul

all rounder

Sharma Vanshaj

no information yet

sangwan Sanat

no information yet

Singh Kawalpreet

no information yet

Wadhawan Kanhaiya

wicket keeper

Bench

JAK
JAK
RES
RES

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet