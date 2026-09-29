Squads Jammu And Kashmir vs Rest of India First class Irani Cup 01.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dogra Paras
batsman
Choudhary Mukesh
bowler
Hassan Yawer
no information yet
Deep Akash
bowler
Iqbal Qamran
batsman
Doseja Ayush
no information yet
Khajuria Shubham
batsman
Gharami Sudip Kumar
batsman
Lotra Sahil
bowler
Jain Saransh
bowler
Malik Umran
bowler
Juyal Aryan
wicket keeper
Mushtaq Abid
bowler
Khan Sarfaraz
batsman
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Kumar Mukesh
bowler
Nazir Mir Umar
bowler
Mohan Shikhar
no information yet
Pundir Shubham
all rounder
Pandey Aryan Anand
no information yet
Samad Abdul
batsman
Pant Rishabh
wicket keeper
Sharma Rydham
no information yet
Roy Anukul
all rounder
Sharma Vanshaj
no information yet
sangwan Sanat
no information yet
Singh Kawalpreet
no information yet
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Wadhawan Kanhaiya
wicket keeper
Suthar Manav
bowler
Match has not started yet