Squads Otago Volts vs Canterbury Kings First class Plunket Shield 18.11.2026
First class
Dunedin
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Bowes Chad
batsman
Chu Max
wicket keeper
Davey Sean Benjamin
bowler
Cumming Jacob Mark
all rounder
Foulkes Zak
batsman
Duffy Jacob
bowler
Hay Mitchell James
batsman
Foxcroft Dean
all rounder
Henry Matt
bowler
Georgeson Luke
all rounder
Hunter Dylan
all rounder
Gibson Jacob Michael
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Mariu Rhys
batsman
Lockrose Ben
bowler
McClure Ken
batsman
McKay Jarrod
bowler
McConchie Cole
all rounder
Muller Travis
bowler
McKenzie Angus
bowler
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Phillips Dale
batsman
Nicholls Henry
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Nuttall Edward James
bowler
Rutherford Hamish
batsman
O'Rourke William
bowler
Todd Jamal
all rounder
Rae Michael
bowler
Match has not started yet