Squads Otago Volts vs Canterbury Kings First class Plunket Shield 18.11.2026

First class

Dunedin

OVO
OVO
CKI
CKI

Playing

OVO
OVO
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Chu Max

wicket keeper

Foxcroft Dean

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Hunter Dylan

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Mariu Rhys

batsman

McConchie Cole

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Todd Jamal

all rounder

Bench

OVO
OVO
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet