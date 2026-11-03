Squads Chhattisgarh vs Tripura First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

CHH
CHH
TRI
TRI

Playing

CHH
CHH
TRI
TRI
First TeamSecond Team
Aditya Singh Dev

no information yet

Ali Amit

all rounder

Bareth Vasudev

all rounder

Barman Arindam

no information yet

Dehari Rudra Pratap

no information yet

Dey Babul Badal

no information yet

Dey Rajat

batsman

Roy Hrituraj

no information yet

Pradhan Rahul

no information yet

Sarkar Sandip Samir

no information yet

Sohail Mohammad

no information yet

Sarkar Sentu

no information yet

Tiwari Vikalp

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Sutradhar Subham

no information yet

Thareja Lakshay

wicket keeper

Bench

CHH
CHH
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet