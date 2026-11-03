Squads Chhattisgarh vs Tripura First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Aditya Singh Dev
no information yet
Ali Amit
all rounder
Bareth Vasudev
all rounder
Barman Arindam
no information yet
Dehari Rudra Pratap
no information yet
Das Bikramkumar
batsman
Desai Sanjeet
batsman
Debnath Bikramjit
batsman
Hurkat Sanidhya
batsman
Dey Babul Badal
no information yet
Jadeja Dharmendrasinh
bowler
Dey Rajat
batsman
Khare Amandeep Narayan
batsman
Murasingh Manisankar
all rounder
Paul Sridam
batsman
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Roy Hrituraj
no information yet
Sarkar Abhijit
bowler
Pradhan Rahul
no information yet
Sarkar Ajay
bowler
Singh Ashutosh
batsman
Sarkar Sandip Samir
no information yet
Sohail Mohammad
no information yet
Sarkar Sentu
no information yet
Tiwari Vikalp
no information yet
Singh Mandeep
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Verma Mayank
batsman
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Warrier Sandeep
bowler
Sultan Pravez
all rounder
Yadav Jayant
bowler
Sutradhar Subham
no information yet
Yadav Prateek Mahesh
batsman
Thareja Lakshay
wicket keeper
Match has not started yet