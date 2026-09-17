Squads Jersey vs Kenya List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 25.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Birrell Daniel
bowler
Bhudia Sachin
all rounder
Blampied Dominic
all rounder
Gill Sachin
batsman
Brennan Charlie
batsman
Gondaria Dhiren
batsman
Carlyon Harrison
all rounder
Karim Irfan
wicket keeper
Dunford Jake
wicket keeper
Kundi Jasraj
all rounder
Gouge Patrick Bartholomew
wicket keeper
Langat Peter
bowler
Greenwood Nick
batsman
Mugabe Neil
batsman
Jenner Jonty
batsman
Muthui Mwendwa Gerard
all rounder
Lawrenson Josh
batsman
Mutua Francis Muia
bowler
Norman Stan
batsman
Ngoche Shem
all rounder
Perchard Charles
all rounder
Odhiambo Nelson
bowler
Perchard William George
all rounder
Oluoch Lucas
bowler
Patel Rakep
batsman
Sumerauer Julius
all rounder
Patel Rushab
batsman
Tribe Asa Mark
batsman
Patel Vishil
bowler
Tribe Zak Mark
batsman
Patel Vraj
bowler
Match has not started yet