Squads Jersey vs Kenya List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 25.10.2026

List a

JER
JER
KEN
KEN

Playing

JER
JER
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Bhudia Sachin

all rounder

Blampied Dominic

all rounder

Carlyon Harrison

all rounder

Karim Irfan

wicket keeper

Dunford Jake

wicket keeper

Kundi Jasraj

all rounder

Ngoche Shem

all rounder

Perchard Charles

all rounder

Sumerauer Julius

all rounder

Bench

JER
JER
KEN
KEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet