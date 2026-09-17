Match details Papua New Guinea vs Jersey List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 22.10.2026

List a

PNG
PNG
JER
JER

Match Info

Match:ICC Cricket World Cup, Challenge League 2026
Date:Wednesday, October 21, 2026 - Saturday, October 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, October 22, 2026 06:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Papua New Guinea Squad

PlayersAmini Charles, Bau Sese, Boge Reva John, Charlie Michael, Doriga Kipling, Guba Vagi, Hiri Hiri, Kariko John, Karoho Peter, Kila Jason, Morea Kabua, Nao Alei, Nou Patrick, Pala Ura Tony, Pokana Nosaina, Ravu Damien, Ray Boio, Toka Gaudi, Vala Asadollah, Vare Hila George Vaieke
Benchno information yet

Jersey Squad

PlayersBirrell Daniel, Blampied Dominic, Brennan Charlie, Carlyon Harrison, Dunford Jake, Gouge Patrick Bartholomew, Greenwood Nick, Jenner Jonty, Lawrenson Josh, Norman Stan, Perchard Charles, Perchard William George, Richardson George Franklin, Sumerauer Julius, Tribe Asa Mark, Tribe Zak Mark
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet