Squads Papua New Guinea vs Jersey List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 22.10.2026

List a

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JER
JER

Playing

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JER
JER
First TeamSecond Team
Amini Charles

all rounder

Bau Sese

batsman

Blampied Dominic

all rounder

Carlyon Harrison

all rounder

Doriga Kipling

wicket keeper

Dunford Jake

wicket keeper

Guba Vagi

no information yet

Hiri Hiri

batsman

Karoho Peter

wicket keeper

Kila Jason

batsman

Perchard Charles

all rounder

Nao Alei

bowler

Pala Ura Tony

wicket keeper

Sumerauer Julius

all rounder

Ray Boio

batsman

Toka Gaudi

all rounder

Vala Asadollah

all rounder

Bench

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JER
JER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet