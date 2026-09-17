Squads Papua New Guinea vs Jersey List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 22.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Amini Charles
all rounder
Birrell Daniel
bowler
Bau Sese
batsman
Blampied Dominic
all rounder
Boge Reva John
bowler
Brennan Charlie
batsman
Charlie Michael
bowler
Carlyon Harrison
all rounder
Doriga Kipling
wicket keeper
Dunford Jake
wicket keeper
Guba Vagi
no information yet
Gouge Patrick Bartholomew
wicket keeper
Hiri Hiri
batsman
Greenwood Nick
batsman
Kariko John
bowler
Jenner Jonty
batsman
Karoho Peter
wicket keeper
Lawrenson Josh
batsman
Kila Jason
batsman
Norman Stan
batsman
Morea Kabua
bowler
Perchard Charles
all rounder
Nao Alei
bowler
Perchard William George
all rounder
Nou Patrick
bowler
Pala Ura Tony
wicket keeper
Sumerauer Julius
all rounder
Pokana Nosaina
bowler
Tribe Asa Mark
batsman
Ravu Damien
bowler
Tribe Zak Mark
batsman
Ray Boio
batsman
Toka Gaudi
all rounder
Vala Asadollah
all rounder
Vare Hila George Vaieke
wicket keeper
Match has not started yet