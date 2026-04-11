Squads Somerset vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 11.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Odgers Rebecca
batsman
Winfield Lauren
wicket keeper
Holland Niamh
bowler
Blackwell Ines
no information yet
Knight Heather
batsman
Jonassen Jess
bowler
Luff Sophie Natasha
batsman
Kalis Sterre
batsman
Gibson Danielle
all rounder
Ward Maddie
batsman
Hazell Jess
no information yet
Campbell Ami
batsman
Griffiths Alex
all rounder
Thomas Erin
batsman
Skelton Chloe
bowler
Langston Beth
bowler
Anderson Ellie
bowler
Slater Rachel
bowler
Harris Lola
no information yet
Cooper Claudie
bowler
Barnes Olivia
no information yet
Woolston Jessica
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Davis Ruby
batsman
Hall Grace
bowler
Jones Katie
wicket keeper
Rainey Hannah
bowler
Vukusic Erin
no information yet