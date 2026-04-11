Squads Somerset vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 11.04.2026

List a

SOM
SOM

179

YOR
YOR

178

Playing

SOM
SOM
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Winfield Lauren

wicket keeper

Blackwell Ines

no information yet

Gibson Danielle

all rounder

Hazell Jess

no information yet

Griffiths Alex

all rounder

Harris Lola

no information yet

Barnes Olivia

no information yet

Woolston Jessica

all rounder

Bench

SOM
SOM
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Davis Ruby

batsman

Jones Katie

wicket keeper

Vukusic Erin

no information yet