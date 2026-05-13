Ines Blackwell

One-Day Cup, Women
Yorkshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
YOR
196
HAM
205
Yorkshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
YOR
238
WAR
239
Durham vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
DUR
193
YOR
194
The Blaze vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
BLA
151
YOR
150
Warwickshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
WAR
YOR
Yorkshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
YOR
SUR
Yorkshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
YOR
SOM
Hampshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
HAM
YOR
Essex vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
ESS
YOR
Yorkshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
YOR
LAT