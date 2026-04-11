Ami Campbell

Ami Campbell

batsman

Full name:Ami Campbell
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs22
Balls Faced34
Avg0
SR64.7
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest11
Hundreds0

Ami Campbell Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

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