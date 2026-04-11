Ami Campbell

One-Day Cup, Women
Somerset vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
SOM
179
YOR
178
Surrey vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
SUR
193
YOR
185
Yorkshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
YOR
280
BLA
210
Lancashire Thunder vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
LAT
158
YOR
241
Yorkshire vs Durham
One-Day Cup, Women
YOR
290
DUR
290
Yorkshire vs Essex
One-Day Cup, Women
YOR
257
ESS
270
Yorkshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
YOR
196
HAM
205
Yorkshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
YOR
238
WAR
239
Durham vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
DUR
193
YOR
194
The Blaze vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
BLA
151
YOR
150
Warwickshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
WAR
YOR
Yorkshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
YOR
SUR
Yorkshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
YOR
SOM
Hampshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
HAM
YOR
Essex vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
ESS
YOR
Yorkshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
YOR
LAT