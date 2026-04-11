Claudie Cooper

Claudie Cooper

bowler

Full name:Claudie Cooper
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings4
Overs15.0
Balls-
Maidens0
Runs66
Wickets6
Avg11
SR15
Eco4.4
BB6
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings3
Not outs0
Runs22
Balls Faced33
Avg7.33
SR66.66
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest15
Hundreds0

Claudie Cooper Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

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