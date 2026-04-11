Sophia Turner

Sophia Turner

bowler

Full name:Sophia Turner
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Durham Women

Sunrisers Leeds Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches3
Innings3
Overs7.0
Balls-
Maidens1
Runs57
Wickets1
Avg57
SR42
Eco8.14
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches3
Innings2
Not outs1
Runs65
Balls Faced68
Avg65
SR95.58
Fours7
Fifties1
Sixies0
Highest65
Hundreds0

Sophia Turner Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Armitage, Hollie

Armitage, Hollie

Russell, Liz

Russell, Liz

Wareham, Georgia

Wareham, Georgia

Rodrigues, Jemimah

Rodrigues, Jemimah

Smith, Linsey

Smith, Linsey

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish

Ballinger, Grace

Ballinger, Grace

Healy, Alyssa

Healy, Alyssa

Heath, Bess

Heath, Bess